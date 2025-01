I piani di espansione di Adler Spa Resorts & Lodges

Dopo l’apertura dell’AKI Family Resort Plose by Adler a Bressanone, continuano i progetti di crescita del gruppo arrivato alla settima generazione di albergatori.

“Abbiamo già qualche progetto in mente, ma siamo molto selettivi – dice Moritz Sanoner, formalmente managing partner del gruppo e componente della famiglia dei proprietari al Sole 24 Ore -. Preferiamo zone remote per garantire un turismo sostenibile. L’Italia registra una forte domanda italiana ed europea e per questo pensiamo di investire ancora nel Paese. I nostri saranno progetti al 100% integrati con la natura. In generale il nostro piano è di espanderci con ritmo che prevede di aprire una struttura ogni 2/4 anni”.

In Toscana è in fase di approvazione un progetto nel comune di Montalcino. Sarà una struttura da 60 camere con una spa importante, che è il tratto distintivo del gruppo. “Un altro progetto riguarda il Lago di Garda, a Torri del Benaco. La visione è di realizzare una struttura di dimensione lodge, quindi di circa 30-40 camere, sempre con la spa”.

Il gruppo nel 2024 ha chiuso l’anno con un fatturato che ha superato i 91 milioni di euro, mentre il budget per il 2025 è di 105 milioni.