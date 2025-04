Icon Collection, recruiting day il 28 aprile in Toscana

Parte il recruiting del gruppo Icon Collection, che per il 28 aprile ha organizzato una giornata di selezioni al The Sense Experience Resort, nel cuore della Maremma. Due gli slot di colloqui individuali programmati, uno dalle 10 alle 13 e l’altro dalle 14,30 alle 17,30. Le posizioni aperte includono commis de rang, chef de rang e chef de partie.

Il The Sense Experience Resort è un cinque stelle lusso incastonato nella pineta affacciata sul mare di Follonica, una delle strutture di punta dell’ospitalità luxury in Toscana. Fra i bonus che offre ai dipendenti l’opportunità di carriera anche in altre strutture del gruppo Icon Collection, programmi di formazione e sviluppo professionale costanti, premi in buoni spesa/carburante per chi segnala nuovi collaboratori che lavoreranno tutta la stagione, utilizzo di un’auto aziendale nei giorni di riposo, alloggi dedicati al personale e mensa sempre attiva, anche nei giorni off e, inoltre, un giorno libero extra per il compleanno.

È possibile presentarsi direttamente negli orari indicati o inviare il proprio curriculum in anticipo a hr@iconcollection.it oppure candidarsi tramite il sito ufficiale.