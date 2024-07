In vista del G7 Turismo a Firenze programmato in novembre, l’Italia vuole riprendersi il ruolo di leader nel turismo internazionale che le spetta. “È cruciale investire le risorse del Pnrr e abbiamo appena lanciato un nuovo bando per finanziamenti dedicati all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e all’ammodernamento – conferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel corso del convegno ‘Crescere con il turismo internazionale’ organizzato da Confindustria Alberghi a Roma -. Vogliamo vincere la sfida di riportare l’Italia al primo posto sul podio del turismo internazionale, migliorare i servizi, la qualità e la formazione del comparto. C’è un forte interesse nel mondo per l’Italia, compreso quello sui suoi centri minori, sui borghi e sui cammini”.

Ampliare la rete

“Dobbiamo concentrarci sul turismo congressuale e su esperienze uniche – continua Santanchè -, sia culturali che enogastronomiche. È essenziale ampliare la rete alberghiera anche in città meno conosciute ma in crescita, per aumentare l’appeal e la competitività del nostro Paese. La formazione, la gestione della tassa di soggiorno e il sistema di assegnazione delle stelle agli hotel sono priorità ministeriali. Il mio obiettivo è creare una scuola di alto livello del turismo in Italia, per consolidare la nostra leadership nel settore. Il lusso in Italia cresce velocemente, attirando viaggiatori interessati a città d’arte e aree interne. Il dialogo con il territorio e la valorizzazione delle comunità locali saranno la chiave di volta per un’esperienza turistica autentica”.

Nell’era dell’IA

Tutte tematiche condivise da Fabio Galetto, sales director travel & automotive di Google Italia, che ha presentato una ricerca realizzata con Deloitte sui nuovi comportamenti dei turisti e sull’impatto previsto dell’intelligenza artificiale sui flussi globali dei viaggiatori fino al 2040. In questo contesto, l’IA viene vista come una sfida e un’opportunità per l’ampio patrimonio alberghiero italiano, il più grande in Europa con oltre 32mila strutture e un milione di camere. Galetto ha evidenziato il ruolo cruciale dell’IA come “partner strategico per l’industria turistica, facilitando l’adattamento alle nuove sfide e migliorando la competitività complessiva”.