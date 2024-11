Sale a 139,4 milioni di euro il risultato netto di Meliá Hotels International per i primi nove mesi dell’anno. Un dato che rappresenta un incremento del 28,3% rispetto all’anno precedente e che è frutto soprattutto della risposta positiva dei mercati ad alto potenziale di spesa per soggiorno come gli Stati Uniti, a più 50%, o il Medio Oriente, che ha raddoppiato la spesa.

Per il quarto trimestre, spiega Hosteltur, negli hotel in Spagna si prevede una crescita soprattutto per quanto riguarda le vendite dirette e dei tour operator nazionali e britannici come mercati principali, insieme a una crescita notevole nel mercato tedesco. Nelle Isole Baleari si prevede un prolungamento della stagione grazie all’apertura di importanti hotel fino a questo mese.

In Germania, come in Francia con le Olimpiadi, si è registrato un buon terzo trimestre grazie ad eventi sportivi come l’Eurocup e ai grandi concerti, mentre a settembre si sta registrando un aumento della domanda legata al business.