Omnia Hotels, avviata la ristrutturazione dell’Aria Palace

Si chiamava Hotel Mondial e ora ha un nome omaggio alla lirica, vista la vicinanza al Teatro dell’Opera di Roma. È il nuovo Aria Palace, ottava struttura del portafoglio del gruppo Omnia Hotels, che ha dato il via ai lavori di ristrutturazione completa.

“Un progetto - spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels - che ci vede impegnati insieme alla riqualificazione dell’Hotel Imperiale di via Veneto e al proseguimento dei lavori allo Shangri La dell’Eur, che vedranno la riapertura dello storico ristorante insieme alla rivisitazione degli spazi esterni con una nuova piscina ed ulteriori 70 camere per gli ospiti”.

L’obiettivo dei lavori all’Aria Palace è mantenere la storicità dell’edificio mettendo tuttavia a disposizione degli ospiti camere dallo stile contemporaneo, ristorante, lounge bar e sale riunioni, con il plus di un’area benessere con palestra, un garage per chi arriva in auto e un rooftop con piscina, aperto alla città di Roma.

“Dall’inizio del nostro cammino, portando avanti l’eredità dei nostri genitori insieme a mio fratello Riccardo - prosegue Lazzarini - abbiamo continuato ad investire sulla città di Roma, recuperando edifici anche abbandonati, valorizzando così anche il quartiere di riferimento”.