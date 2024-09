Regione Lombardia: accordo con sistema camerale per valorizzare l’enogastronomia

Valorizzare le eccellenze enogastronomiche della regione, vino e olio in particolare, per offrire nuovi spunti per il turismo in Lombardia. Sono questi gli elementi alla base dell’accordo tra sistema camerale e Regione, che prevede una dotazione da quasi 350mila euro, secondo quanto riportato dall’Ansa.

“Il turismo enogastronomico - dichiara l'assessore al Turismo Barbara Mazzali - sta diventando una delle tendenze preferite dai viaggiatori, che scelgono le loro mete non solo per la bellezza dei luoghi, ma anche per l'opportunità di vivere esperienze uniche tra cantine d'eccellenza, degustazioni di vini pregiati e ristoranti che offrono autentiche specialità del territorio”.