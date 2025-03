RHC Group, online il nuovo sito internet

È online il nuovo sito web di RHC Group, frutto del lavoro dell’ufficio marketing del gruppo insieme al partner Blastness. In apertura un video a tutto schermo per scoprire, già dalla home page, tutte le strutture e poter scegliere con un click la meta ideale, tra Roma con Palazzo Montemartini, Taormina con La Plage Resort e la Costiera Amalfitana con l’opzione di due realtà differenti come l’Hotel Raito e il Paradiso Relais.

Per ogni hotel e resort il sito propone un approfondimento dei vari servizi, dalle diverse tipologie di camera alla ristorazione, dall’organizzazione di eventi speciali al benessere, fino alle esperienze più suggestive per vivere ogni destinazione.

Si va così dalla visita guidata sull’Etna in jeep a quella delle cantine ai piedi del vulcano, dalle degustazioni allo shopping, delle gite in barca al trekking in Costiera fino alle visite esclusive alle realtà museali di Roma e tanto altro.

Rhcgroup.it permette la prenotazione immediata in maniera facile e diretta con vantaggi e offerte per chi desidera scegliere un soggiorno in una di queste realtà. Presente sul sito anche la sezione dedicata al mondo del lavoro. Il nuovo sito è la naturale evoluzione di RHC Group, che a seguito del rebranding dello scorso anno, permette miglior posizionamento e riconoscibilità sui diversi mercati, grazie anche a una identità visiva.