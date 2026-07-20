Space Hotels, fatturato del semestre a più 12%

Un incremento del 12% del fatturato, ricavi medi per notte a più 10,4% e pernottamenti a più 1,6%. Sono tutti positivi gli indicatori del primo semestre 2026 di Space Hotels, che conferma così il proprio percorso di crescita.

“I risultati del primo semestre - commenta Piero Marzot, presidente di Space Hotels - confermano la solidità del nostro modello e la capacità della rete di cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione”.

“La crescita del fatturato e del ricavo medio - aggiunge - dimostra come la qualità dell’offerta e il posizionamento dei nostri alberghi continuino a essere premiati da una clientela orientata a esperienze di valore”.

Aumenta significativamente la domanda italiana, a conferma della ritrovata vivacità del turismo domestico, mentre si mantengono stabili i flussi provenienti dall’Europa e dal Canada, che continuano a rappresentare bacini consolidati e strategici per il network. Si registra invece un lieve rallentamento del mercato statunitense, riconducibile a un contesto internazionale più incerto, ampiamente compensato dalla buona tenuta degli altri mercati esteri.

Dal punto di vista dei canali distributivi, invece, si conferma stabile la produzione proveniente dai Gds, a testimonianza della solidità del segmento corporate e business travel. A distinguersi è invece l’ottima performance del canale voice, che registra una crescita significativa grazie all’aumento delle richieste da parte di gruppi leisure e di una clientela turistica ad alta capacità di spesa.