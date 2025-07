Il Gruppo Logis Hôtels è entrato in trattativa esclusiva per l’acquisizione di Teritoria, il gruppo che vanta 316 hotel e ristoranti in Europa, in particolare in Francia e in Italia, di cui 129 a 4 e 5 stelle. La proposta rientra nell’accelerazione della strategia di sviluppo avviata dal Gruppo Logis Hôtels otto anni fa e Teritoria, insieme a Demeures & Châteaux e Singuliers Hôtels, costituisce ora la divisione ‘Premium’ del Gruppo Logis Hôtels.

“Con l’ingresso nel Gruppo Logis Hôtels - commenta Alain Ducasse, brand president di Teritoria - Teritoria compie un passo decisivo nella sua storia. Da poco più di cinquant’anni coltiviamo un’ospitalità profondamente radicata nei nostri territori e guidata dalla ricerca dell’eccellenza. InLogis Hôtels ritroveremo la stessa visione e gli stessi standard elevati e porteremo in tavola la nostra esperienza di ristoranti stellati”.

Teritoria apporta al Gruppo Logis Hôtels la sua esperienza nella ristorazione stellata e nel marketing Mice; dal canto suo Logis Hôtels rafforza la distribuzione delle strutture Teritoria, soprattutto attraverso le prenotazioni dirette, grazie al suo programma di fidelizzazione Etik, che ha raggiunto 100 milioni di euro di vendite nel 2024.

“Unire le forze è fondamentale se vogliamo influenzare il futuro dell’industria dell’ospitalità - aggiunge Xavier Alberti, presidente di Teritoria -. Questo progetto conferma la nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori indipendenti, che sono la linfa vitale dell’ospitalità a misura d’uomo”.

“Grazie a questa operazione - aggiunge - i nostri affiliati avranno accesso a una gamma di servizi tra le più ampie del settore, oltre alla partnership esclusiva con la nostra centrale d’acquisto Cadhi e al nostro strumento Clorofil, il primo calcolatore dell’impronta di carbonio dedicato agli albergatori-ristoratori”.