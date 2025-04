Torre di Cala Piccola, Argentario, entra nel mondo Miramis

Apre il prossimo 17 aprile il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola all’Argentario, che per il primo anno è entrato nella galassia Miramis Hospitality, il nuovo brand di ospitalità che si è impegnato nel riposizionare questo angolo di costa toscana sulle rotte del turismo internazionale più evoluto.

“Torre di Cala Piccola ha sempre avuto un'anima propria- dice Stefano Cuoco, ceo di Miramis -. Il nostro compito ora è quello di portare quell'anima nel futuro, onorando il suo passato e rimodellandola delicatamente per una nuova generazione di viaggiatori. Il rispetto per la storia e l’eredità del luogo, uniti a un’accoglienza sofisticata, guideranno l’evoluzione dell’hotel, mantenendo intatta la sua anima autentica e il suo legame con il territorio”.

Torre di Cala Piccola è un’oasi di charme immersa nella natura, amatissima negli anni da una folta schiera di ospiti ricorrenti che ne hanno decretato il solido successo. Il nome Torre di Cala Piccola affonda le sue radici in un’antica torre saracena e acquistata nel 1957 da Carlo Bertuzzi e Nina Benini, con il desiderio di trasformarla in un luogo esclusivo di ospitalità. Nel 1960 nasce così un rifugio di lusso affacciato sul mare dell’Argentario, amato fin da subito da celebrità e protagonisti della dolce vita, tra cui Liz Taylor e Richard Burton, che lo scelsero come cornice della loro celebre storia d’amore. Nel tempo, ha continuato ad attrarre personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della politica, diventando una meta ambita per viaggiatori da tutto il mondo. Oggi l’hotel con 53 camere e suite, distribuite su terrazze ornate da vegetazione mediterranea e collegate da suggestivi vialetti in pietra, incarna l’essenza autentica della Toscana al mare e uno charme da villeggiatura d’altri tempi.

Tra i servizi, oltre a un’offerta F&B di altissimo livello con il Ristorante Torre d’Argento e il Bistrot La Torre, una piscina a sfioro, il Beach Club di Cala Piccola, incastonato in una delle baie più affascinanti dell’Argentario, raggiungibile comodamente grazie a un servizio gratuito di golf cart. Per chi cerca il massimo del relax, è possibile prenotare massaggi e trattamenti estetici personalizzati, e per chi predilige la vacanza attiva abbondano le esperienze e le esplorazioni: tour enogastronomici tra le eccellenze locali, escursioni in barca verso le isole incontaminate dell’Arcipelago Toscano, immersioni subacquee, gite in bicicletta e trekking lungo i sentieri profumati dalla macchia mediterranea. E per un momento davvero unico, una cena privata all’interno dell’antica torre saracena regala un’emozione memorabile sospesa nel tempo.