Viareggio, il re dell’Arabia Saudita ospite del Grand Hotel Principe di Piemonte

Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, ha soggiornato per dieci giorni al Grand Hotel Principe di Piemonte, 5 stelle lusso sul lungomare di Viareggio,

Come riporta La Nazione, il sovrano, che ha 88 anni ed è in carica dal 2015,è arrivato in vacanza accompagnato da mogli, nipoti e personale di servizio, oltre che da bodyguard scelti. Anche il personale interno del Grand hotel ha dovuto osservare severi protocolli di accesso alle camere con identificazione preventiva e divieto assoluto di avere con sè cellulari.

Re Salman ha chiesto che gli fossero riservate 41 camere delle 80 presenti in struttura, con l’intero terzo e quarto piano dedicati agli alloggi delle principesse e della servitù, oltre a richiedere l’uso esclusivo di rooftop e annessa cucina.

Il leader dell’Arabia Saudita ha soggiornato nella suite presidenziale al primo piano: 150 metri quadrati di spazio studiato dallo stilista Stefano Ricci.

Per l’occasione la logistica del Principe di Piemonte è stata parzialmente rivista: al piano terra, di fianco alla hall, hanno trovato spazio l’area gioco per i bambini mentre nell’adiacente Sala Butterfly – utilizzata per incontri e conferenze – si è creata la dining room privata. Il re ha chiesto anche di assaggiare le proposte dell’executive chef pluristellato Giuseppe Mancino che è stato affiancato da un tester arabo di fiducia.