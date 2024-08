Non solo la Spagna. Anche in alcune zone d’Italia iniziano a comparire le prime proteste contro i turisti. Nulla ci così eclatante come accaduto recentemente nel Paese iberico, ma per la prima volta anche nelle regioni tricolori iniziano a comparire segnali di insofferenza nei confronti di un settore che, comunque, resta fondamentale per l’economia.

A Verona, come riporta rainews.it sono apparsi alcuni adesivi su pali e campanelli delle abitazioni con scritte come “Tourist go home”.

Il bersaglio sono anche gli affitti brevi, che evidentemente gli autori della protesta ritengono giochino un ruolo fondamentale nell’eccesso di turisti.

Il caso di Bolzano

Anche l’Alto Adige è stato teatro di un ‘blitz’, questa volta rivolto al turismo mordi e fuggi.

Come riporta ansa.it, nella notte tra ferragosto e il 16 nella stazione della cabinovia che collega Bolzano con Sopra Bolzani è comparsa sull’asfalto una ‘corsia preferenziale’ disegnata da ignoti con la vernice, riportante la scritta ‘priority’.

Da tempo infatti residenti e pendolari si lamentano dei lunghi tempi d’attesa a causa dei turisti.

Come si è visto, per ora le manifestazioni restano sotto il livello di guardia. Ma rappresentano comunque un segnale.