Austria Turismo unisce i caffè di Vienna al circuito dell’Illuminismo lombardo

Il 260° anniversario dalla pubblicazione de ‘Il Caffè’, periodico simbolo del Secolo dei Lumi in Italia, ridisegna i circuiti turistici della Lombardia. Grazie alla partecipazione di Austria Turismo al Festival dell’Illuminismo 2.4, organizzato nel Comune di Biassono il 9 e il 16 giugno, è stato possibile avanzare il progetto di un nuovo itinerario che valorizzi i legami fra la Vienna dell’imperatrice Maria Teresa e la nobile famiglia locale dei Conti Verri, ideatori dello storico foglio rinato per l’occasione come ‘Il Verro d’Oro’.

“La vitalità artistica, letteraria e filosofica della capitale austriaca - ha spiegato Kathrin Ploder-Augurusa, responsabile marketing di Austria Turismo - trae ancor oggi linfa da storici locali come il Café Central, il Cafe Frauenhuber o il Cafe Hawelka, così come da prestigiose celebrazioni quali il Kaffeesiederball, Il Gran Ballo dei Caffettieri”.

In virtù del decreto imperiale che permise al conte Gabriele Verri di istituire a Biassono uno dei primi mercati civici in Lombardia, il Comune brianzolo divenne nel ‘700 il crocevia di intellettuali illuministi che provenivano tanto da Milano quanto da Como, ma legati anche alle Ville di Delizia di Monza, Ornago, Limbiate, oltre che di Bosisio Parini, Pusiano e Lentate sul Seveso. Comuni che, attraverso il Festival dell’Illuminismo 2.4, hanno oggi modo di unirsi in un circuito di forte interesse sia per il turismo scolastico che per le vie del gusto.