Bando aree di sosta, presentate 237 domande

Sono 237 le domande pervenute al Ministero del Turismo per partecipare al bando aree di sosta. Di tutte le istanze presentate, 124 riguardano progetti per il Sud e le isole, 55 per il Centro Italia e 58 per il Nord.

“Le 237 domande di partecipazione al bando per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta temporanea sono una bella notizia per un settore dell’industria turistica italiana, quello del turismo open air, che si sta rivelando sempre più centrale nell’ecosistema turistico - commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. D’altronde, 8 miliardi di fatturato, oltre 11 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze nel 2024 ne dimostrano il grande valore strategico. Abbiamo stanziato quasi 33 milioni di euro per questo bando, perché ho ritenuto questa misura doverosa, in quanto era necessario colmare il divario con i principali competitor europei e, dunque, rendere il comparto ancora più competitivo nel mercato globale”.