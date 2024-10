Caos ferroviario, individuata la causa del problema: Rfi sospende il contratto con Str92

Rfi avrebbe sospeso il contratto con Str92, società accusata di aver provocato il guasto alla rete elettrica, che ieri ha paralizzato il nodo ferroviario di Roma, mandando in tilt il traffico nazionale.

La decisione - riportata dal Giornale d’Italia e da Corriere.it ma non ancora comunicata ufficialmente da Rfi - sarebbe arrivata nella tarda serata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’azienda sarebbe accusata di aver sbagliato a fissare un chiodo in un cavo, che ha finito per far saltare una cabina elettrica, facendo venir meno così l’alimentazione elettrica sulla rete.