Capri chiede soluzioni per l’overtourism, Santanchè: “No a chiusure”

Una destinazione ‘mordi e fuggi’, con il più alto indice di densità turistica - 1.200 persone per chilometro quadrato in alta stagione - e che tra il 2013 e il 2023 ha visto crescere gli arrivi del 24%, passando da 2,06 milioni a 2,7 milioni. Per il sindaco di Capri, Paolo Falco, la situazione sull’isola è ormai “insostenibile” ed è ora di risolvere una volta per tutte il problema dell’overtourism.

L’appello è arrivato nel corso dell’incontro ‘Capri: regole e scelte per il turismo del futuro’, organizzato nello scorso fine settimana dal primo cittadino per discutere sulla necessità di regolamentare i flussi verso l’isola. Il dibattito ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Firenze, Dario Nardella, del sindaco di Imperia e vicepresidente Anci, Claudio Scaiola, del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nonché del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Potere ai sindaci

Secondo Falco, riporta Corriere.it, “serve una legge e serve che si dia più potere e maggiore capacità di spesa ai sindaci - ha dichiarato -. Il Governo deve intervenire. Vanno gestiti i flussi escursionistici e disciplinato il fenomeno dell’extralberghiero e degli affitti brevi. La questione è nazionale, anzi europea”.

Puntuale la risposta di Santanchè: “Dico no a più poteri ai sindaci, perché occorrono regole uguali per tutti, no alle chiusure che non hanno funzionato neanche in Grecia con il blocco di Santorini e no ai ticket”. “Piuttosto - ha precisato - occorrono più risorse: la tassa di soggiorno sarà trasformata in una tassa di scopo. Sono pronta ad aprire un tavolo con i sindaci, con la premessa che il turismo è un’opportunità e non un problema”.

E se non sarà possibile conferire maggiori poteri alle amministrazioni locali, per Falco sarà cruciale lavorare per distribuire i flussi sui mesi spalla. “La bassa stagione - ha sottolineato - è una risorsa vera, da sfruttare proponendo prezzi di aliscafi e traghetti più bassi”.