Carnevale: 1,2 milioni di pernottamenti in Italia

Segnali positivi per il turismo dalle vacanze di Carnevale. La settimana di Carnevale 2025 dovrebbe aver registrato oltre 1,2 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive mentre la spesa dei turisti, italiani e stranieri, riversata sui territori è stimata in oltre 250 milioni di euro.

Sono i numeri del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.

“Questa celebrazione è un’occasione importante per riscoprire la ricchezza culturale del Paese - afferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo - ma anche le sue tradizioni, il folklore, la musica, le specificità gastronomiche. Un appuntamento importante capace di generare flussi turistici in bassa stagione non solo per le famiglie italiane ma anche, soprattutto a Venezia, per i turisti stranieri. Servirebbe però una promozione mirata: le nostre tradizioni di Carnevale sono un tesoretto di attrattività per il turismo, ancora da sfruttare a pieno”.