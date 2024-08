Como, un progetto per formare i professionisti del turismo

La reperibilità di personale per il turismo è un problema sempre più urgente. Così in Provincia di Como è stato varato un progetto da 370mila euro per la formazione di figure professionali richieste sia dal settore tessile che da quello turistico.

Il ‘Patto territoriale Lario: creatività e attrattività per l’occupazione’, come riporta ilgiorno.it, punta a creare nuove opportunità lavorative ed è stato finanziato per 300mila euro con fondi europei.

L’iniziativa partirà in autunno con collaborazione con oltre 40 enti e aziende, e durerà 18 mesi con corsi progettati specificatamente sulle esigenze del mercato del lavoro comasco.

Il settore turistico nell’area contava circa 22mila addetti nel 2023, con un incremento del 6,9% sull’anno precedente.