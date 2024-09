“Gli eurodeputati e Fitto si impegnino sulla Bolkestein”. Così l’ex ministro del Turismo e attuale vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, sul nodo delle concessioni balneari.

Intervistato da Eu24news, il responsabile del dipartimento Turismo della Lega ha chiesto di spingere per una revisione della direttiva europea. “Il centrodestra - ha affermato Centinaio - aveva promesso ai balneari l’impegno in Europa per ottenere una revisione della direttiva Bolkestein. Adesso a Bruxelles abbiamo non solo gli europarlamentari, ma anche un Commissario europeo che proviene dalla nostra coalizione e possiamo chiedere a tutti loro uno sforzo maggiore in questa direzione”.

“La norma approvata dal Governo - ha concluso - rappresenta un compromesso tra le esigenze del settore balneare, tenute in considerazione dalla maggioranza, e ciò che ci impone l’Europa. Restiamo convinti comunque che le concessioni balneari non si possano considerare come servizi e quindi vadano escluse dalla Bolkestein”.