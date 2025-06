Destination Italia approva il bilancio 2024, Vallarino Gancia entra in squadra

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Destination Italia ha approvato il bilancio 2024 e ha deciso di ampliare il consiglio di amministrazione con l’ingresso di Lamberto Vallarino Gancia come amministratore indipendente.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 ha chiuso con un valore della produzione pari a 57,8 milioni di euro, in incremento del +4% rispetto a 55,4 milioni di euro nel 2023, per effetto principalmente della fusione per incorporazione di Portale Sardegna, avvenuta nel giugno 2023. I ricavi si attestano a 52,4 milioni di euro, in incremento rispetto a 51,6 milioni di euro nel 2023, con un contributo molto positivo del canale b2b, trainato principalmente dalla performance del mercato americano. L’Ebitda è pari a 0,9 milioni di euro.

“Il 2024 è stato un anno cruciale di consolidamento della strategia e di importanti investimenti a supporto dell’ambiziosa crescita attesa a partire dal 2025. La nostra ambizione è di dar vita ad un progetto Paese capace di portare il turismo di qualità su ogni territorio italiano e in ogni stagione dell’anno, con un nuovo modello di business basato su un presidio locale qualificato, una rete distributiva multicanale presente in oltre 100 Paesi nel mondo e la tecnologia a supporto plasmata per il medesimo obiettivo” dice la presidente Dina Ravera.

I progetti per il 2025 prevedono una ulteriore crescita, malgrado le tensioni internazionali. “L’azienda continua a presentare una crescita a doppia cifra compatibile con il raggiungimento degli obiettivi comunicati il 31 ottobre 2024 di Ebitda (dai 3 ai 4,5 mln euro) e di valore della produzione (dai 70 ai 90 mln euro). La recente apertura degli uffici a Shanghai con il fondamentale supporto di Banca Intesa rappresenta un obiettivo di grande successo ed esprime perfettamente le nostre ambizioni di supportare la crescita nei mercati con più ampie potenzialità. Infine, il lancio del SAAS del nostro software ci fa ben sperare sull’importante contributo in termini di Ebitda che questa business unit è in grado di creare: abbiamo sviluppato una DMS (Destination Management System), che per funzionalità si posiziona tra le prime piattaforme in Europa; di questo siamo particolarmente orgogliosi e il riscontro del mercato ci supporta in queste valutazioni” conclude Ravera.

Anche Vallarino Gancia, neo nominato amministratore dei Destination Italia, saluta con entusiasmo il nuovo incarico. “Destination Italia rappresenta tutto ciò di cui il nostro Paese ha bisogno: approccio sistemico e aggregativo, valorizzazione del patrimonio immateriale, economie di scala nella tecnologia, nel marketing e nella distribuzione, il tutto in un settore dove il nostro Paese ha un vantaggio competitivo sostenibile e di lungo periodo. Sono lieto di far parte di questa squadra e di mettere a disposizione il mio impegno e la mia esperienza.”