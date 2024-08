Domani sciopero dei balneari: le associazioni dei consumatori minacciano azioni legali

Le associazioni dei consumatori sul piede di guerra in vista dello sciopero dei balneari previsto per domani mattina. Da Assoutenti e Codacons arriva un monito per i gestori degli stabilimenti: “Vanno garantiti accesso libero a spiagge e rimborsi a chi ha già pagato lettini e ombrelloni”.

Per il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, “si apre un fronte civilistico: chi ha già pagato ad esempio l’affitto di ombrelloni, lettini, sdraio e cabine, attraverso abbonamenti settimanali, mensili o stagionali, ha diritto al rimborso della parte di servizio non goduta, proporzionale alla durata della chiusura dei lidi. Mentre chi aveva prenotato una giornata al mare per domani e, in ragione dello sciopero, dovesse decidere di rinunciare ai servizi acquistati, ha diritto al rimborso integrale di quanto speso. Se i gestori degli stabilimenti non rispetteranno i diritti dei consumatori, siamo pronti a qualsiasi azione legale in difesa degli utenti”.