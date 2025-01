Federterme, bene le prime misure introdotte dal Governo

“Rinnovati i contratti di lavoro a fine 2024, estesa e migliorata la detassazione delle mance per i lavoratori del settore turistico con la Legge di Bilancio, detassato il lavoro festivo e notturno ai lavoratori del turismo e lanciati programmi di alta formazione con bandi già in corso: sono misure validissime che danno il via al ridisegno del mondo del lavoro nel turismo italiano lanciato dal Ministero in accordo con le associazioni”.

Federterme Confindustria interviene sulle tematiche risolte e sulle problematiche ancora sul tappeto. “Le misure introdotte rappresentano un primo passo importante per supportare i lavoratori del comparto e per incentivarne la loro permanenza e crescita. Sono interventi di rilievo finalizzati a fidelizzare le risorse umane, soprattutto i giovani, necessarie a mantenere alta la qualità dei servizi nel settore termale e turistico. Questo tipo di politiche non solo favorisce i lavoratori, ma contribuisce anche a rendere l’intero comparto più competitivo, migliorando la qualità dell’offerta e l’esperienza del turista”.

Nel 2025 “va anche affrontato il tema importantissimo della semplificazione per le case da destinare a giovani lavoratori nel turismo considerata l’elevata migrazione degli stessi e la difficoltà di reperire alloggi adeguati” chiude Federterme.