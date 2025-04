GetYourGuide e la multa per i biglietti del Colosseo: “Presenteremo ricorso al Tar”

Dopo la multa comminata dall’Antitrust ad alcune società per la gestione della biglietteria del Colosseo, GetYourGuide (sanzionata insieme a Tiqets International BV, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A.) con una nota “esprime stupore e forte contrarietà rispetto alle conclusioni dell’Autorità”. E precisa di riservarsi “di presentare ricorso al Tar per tutelare la propria reputazione e confermare la piena legittimità del proprio operato”.

“Abbiamo collaborato con la massima trasparenza durante tutto il procedimento, fornendo all’Autorità ogni elemento utile a chiarire il nostro ruolo e il funzionamento della piattaforma. Per questo riteniamo la decisione infondata e distante dalla realtà dei fatti - ha dichiarato Francesca de Falco, country manager di GetYourGuide -. Siamo determinati a tutelare la correttezza del nostro operato, così come la fiducia che milioni di viaggiatori e operatori turistici ripongono ogni giorno in GetYourGuide. Continueremo a difendere con forza la nostra reputazione, convinti che la nostra attività contribuisca in modo positivo al settore del turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

La nota afferma ancora: “Contrariamente a quanto concluso dall’Antitrust, né GetYourGuide né la sua società collegata GetYourGuide Tours & Tickets hanno mai fatto uso di sistemi automatizzati, cosiddetti Bot, per l’acquisto massivo dei biglietti. L’acquisto di biglietti da parte di GetYourGuide Tours & Tickets è sempre avvenuto manualmente, da parte di operatori in presenza, attraverso un canale digitale dedicato messo a disposizione da CoopCulture e riservato ai clienti business, distinto da quello accessibile al pubblico”.

Inoltre GetYourGuide “sottolinea che, fino alla cessazione della collaborazione a fine giugno 2023, la nostra controllata ha operato nel pieno rispetto degli accordi contrattuali con CoopCulture, ente incaricato della distribuzione ufficiale dei biglietti. Le modalità di vendita applicate sono sempre state trasparenti e conformi alle condizioni consentite dal concessionario stesso. Per concludere, GetYourGuide ribadisce con fermezza il proprio impegno a difendere, in tutte le sedi opportune, l’integrità delle proprie operazioni e la fiducia che milioni di viaggiatori e operatori del turismo ripongono ogni giorno nella nostra piattaforma”.