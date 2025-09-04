Imperia, turismo in crescita: +27,8% dal 2019 a oggi

Imperia non solo recupera il terreno perso durante il Covid nel turismo ma aumenta le cifre pre-pandemia.

Come riporta ansa.it dal 2019 al 2024 le presenze turistiche in città sono passate da 294.448 a 376.470, con un incremento del 27,8 per cento, nonostante gli anni condizionati dalla pandemia.

I dati ufficiali sono stati diffusi dal sindaco della città Claudio Scajola. Le cifre riportate indicano come il trend di crescita prosegua anche nell’anno in corso: il periodo gennaio-luglio 2025, in confronto agli stessi mesi del 2024, segna un aumento del 4% per le presenze turistiche e del 6% per gli arrivi.

Crescono anche gli affitti turistici e le strutture ricettive registrate, passate dalle 293 del 2019 alle 915 del 2025.