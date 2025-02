Il turismo lento come grande opportunità per internazionalizzare le aree interne della Campania. Per Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, l’anno giubilare rafforzerà la componente dei turisti stranieri interessati a esplorare i territori regionali meno conosciuti (21,5% nei borghi, 18,9% strade del vino e dell’olio nel 2024), grazie anche a una strategia di segmentazione basata sull’uso di marchi di qualità, fra cui il nuovo ‘Borghi Salute e Benessere’, ’Praesentia’ per il patrimonio enogastronomico ed ‘Exempla’ per la valorizzazione artigianale.

“I pellegrini stranieri rappresentano categorie di visitatori meno usuali per la nostra Regione - osserva Casucci - essendo mossi da motivazioni differenti da quel 64% di nordamericani, canadesi, ma anche giapponesi e cinesi che privilegiano destinazioni come Napoli, Salerno o la Costiera Amalfitana. Non a caso quest’anno stiamo lavorando molto con turisti del Nord Europa desiderosi di percorre i cammini che attraversano l’interno della Campania”.

Per orientare i flussi di terra, è stato creato un punto informativo a Roma Termini che raccordi gli arrivi al nuovo progetto di Museo Diocesano Diffuso di Napoli, ma la Regione punta anche a valorizzare maggiormente gli accessi dalle Vie del Mare. “Il successo di queste strategie permetterà di decongestionare i centri maggiori - ha evidenziato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania - e ridare così slancio alle presenze in Campania, tornate a 22 milioni come nel 2019 (+2 milioni sul 2023), mostrando però tendenze più diversificate con un 20,1% in cerca di esperienze uniche”.

Diversificazione valida anche a livello generazionale: in base agli ultimi rilevamenti Isnart - Unioncamere Campania, la spesa media giornaliera per alloggio si aggira sugli 86 euro per gli italiani e 90 per gli stranieri, ma con picchi di 159 euro per la categoria senior, mentre altri 95 sono riservati alle attività sul territorio (182 per i senior).