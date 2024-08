La Sardegna fa il pieno di stranieri

Anche quest'anno la Sardegna viene incoronata dai turisti stranieri. Lo evidenziano le cifre riprese dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna relativamente al 2023, anno in cui quasi la metà dei visitatori è giunta dall'estero. Le entrate generate dai viaggiatori internazionali sono state pari a oltre 1,6 miliardi di euro (nel 2022, 1.23 miliardi di euro), con una spesa degli stranieri in Sardegna che ha segnato un +3,2% contro il 2022.



“Con questi dati possiamo dire come lo scorso anno sia stato il migliore in assoluto per quanto riguarda l’arrivo degli stranieri, e siamo certi che in questo 2024 raggiungeremo il record assoluto di spesa”, commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna su rainews.it .



Le previsioni per l'anno in corso sono quanto mai rosee, con una crescita stimata di 9 milioni rispetto al 2023 per un totale di quasi 1,7 miliardi di euro e un peso del 4.46% sul Pil regionale.