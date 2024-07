Lago di Braies, torna in vigore l’obbligo di prenotazione per gli accessi motorizzati

Tornano le limitazioni al Lago di Braies, in vista dei flussi estivi. Da domani, 10 luglio, entreranno nuovamente in vigore le norme che regolano gli accessi motorizzati nell’area del bacino lacustre, diventato famoso grazie alla fiction Rai ‘Un passo dal cielo’.

La Provincia di Bolzano ha infatti confermato anche per quest’anno l’obbligo di prenotazione per i visitatori che raggiungeranno la località in auto, moto, camper o pullman.

Le limitazioni - riporta Corriere.it - saranno applicate tutti i giorni dalle 9.30 alle 16. Dopo questa fascia oraria l’accesso sarà libero, compatibilmente con i parcheggi disponibili.

Nessuna restrizione, invece, per quanti raggiungeranno il lago a piedi o in bici.