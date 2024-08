Mancano i taxi e aumenta la domanda di Ncc da e per gli per 3.

Il dato, riportato dal Sole 24Ore, indica un incremento della richiesta di Ncc dell’11% a settimana. Secondo un’indagine effettuata da ProntoPro, i terminal più richiesti sono Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Gli italiani prenotano il servizio di andata e ritorno nel 36% dei casi e crescono del 37% le richieste per i viaggi di gruppi di 4 persone, anche se a Milano Linate, Torino e Catania si viaggia soprattutto in solitaria.

Sia che si viaggi per turismo o per lavoro, l’esigenza di arrivare puntuali per voli che decollano o atterrano nelle prime ore del giorno o durante la notte, spinge sempre più italiani a rivolgersi ai transfer aeroportuali privati, che garantiscono maggiore comodità e flessibilità negli spostamenti.

In dettaglio, i tranfer più gettonati sono stati quelli verso gli aeroporti di Bergamo Orio al Serio (17%), Milano Malpensa (15%) e Roma Fiumicino (10%), sui quali si è concentrata la maggior parte delle richieste.I tre confermano così il podio 2023, ma con lo scalo bergamasco che nel 2024 supera quello varesotto, lo scorso anno al primo posto. A seguire Bologna (8%), Venezia (7%), Brindisi (6%), Cagliari e Palermo (entrambe al 5%) e Milano Linate e Napoli Capodichino (entrambe al 4%), con lo scalo campano che perde ben quattro posizioni in classifica rispetto al 2023.