Milano contro le keybox per gli affitti brevi, blitz della polizia locale

A Milano è scattato il giro di vite contro le keybox utilizzate per la gestione delle chiavi degli alloggi destinati agli affitti brevi. Dall’inizio della settimana, infatti, questi dispositivi sono ufficialmente vietati e già nelle giornate di lunedì e martedì scorso la polizia locale ne ha rimosse circa 70 in diverse zone della città, di cui circa 40 solo nella zona dei Navigli.

Una decisione frutto della disposizione del Consiglio comunale che, lo scorso 4 dicembre, ha approvato una modifica al regolamento di polizia urbana, in linea con quanto già fatto in altre città come Roma e Firenze, che introduce la possibilità per il Comune di rimuovere keybox e lockbox senza alcun preavviso. Le spese dell’intervento ricadono sui responsabili, che come spiega milano.corriere.it possono inoltre essere sanzionati con multe comprese tra 100 e 400 euro.

Le regole stabiliscono che le cassette per le chiavi non possano essere fissate a elementi dell’arredo urbano o a strutture presenti su suolo pubblico, come pali dell’illuminazione, cartelli stradali, cancelli, recinzioni o manufatti simili.