Milano aumenta la tassa di soggiorno per l’appuntamento olimpico, con crescite anche del doppio per gli hotel di lusso. Il provvedimento sarà valido solo per il 2026, e il maggior gettito per il 50% sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

Ogni turista che soggiornerà a Milano il prossimo anno pagherà 10 euro per alberghi a quattro o cinque stelle, 7 euro e mezzo per le tre stelle, 5 euro per le due, 4 euro per una stella, 9 euro e mezzo per le case vacanza, locazioni brevi e bed&breakfast, 7 euro per le case per ferie e 3 euro per gli ostelli della gioventù e campeggi.

“L'aumento della tassa di soggiorno a Milano per il 2026 ci preoccupa perché rischia di distruggere quello che si è costruito in 25 anni per rendere la città una destinazione mondiale per i congressi e per il turismo business”, ha dichiarato Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano.