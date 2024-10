Mirabilia in Umbria, tutte le cifre del successo

Bastia Umbra è il palcoscenico delle XII Borsa del Turismo Culturale e l’VIII Mirabilia Food&Drink, organizzate da Mirabilia con la Camera di Commercio dell’Umbria. Anche quest’anno i numeri raccontano il successo della manifestazione che con circa 150 operatori del settore per la Borsa del Turismo con i buyer direttamente selezionati da Italian Exhibition Group, e circa 250 per Food&Drink, si conferma un momento di rilievo per gli attori della travel industry.

La volontà è quella di promuovere un’offerta turistica di qualità e integrata dei territori caratterizzati dalla presenza di siti Unesco ‘Patrimonio Mondiale’, creando un collegamento tra aree che sebbene diverse e con le loro unicità, sono però accomunate da ricchezze turistiche, culturali e artistiche. “Con gli eventi in Umbria, Mirabilia dimostra la vitalità e la validità della rete che si è costruita dal basso tra gli enti camerali e Unioncamere, e ora anche con Isnart, per valorizzare i territori con la presenza di siti Unesco e promuovere meccanismi virtuosi di sinergia e sviluppo” commenta Angelo Tortorelli, presidente Mirabilia. Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione vi sono la premiazione ‘Top of the PID Mirabilia’ 2024 che premia progetti, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche che favoriscono e valorizzano mete e attrazioni turistiche, e l’incontro con Brunello Cucinelli presso il Teatro Cucinelli a Solomeo.

“Siamo davvero felici che quest’anno gli appuntamenti di punta del Network Mirabilia si tengano in Umbria perché il turismo culturale e l’agroalimentare sono oggi due asset chiave dello sviluppo della regione”, aggiunge Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. “Quello che mi piace evidenziare”, conclude, “è la crescente forza di questa rete, la sua capacità di generare valore aggiunto culturale, sociale ed economico”.