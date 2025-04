A Roma, la direzione dei Beni culturali e dei Musei ha comunicato che, a causa delle esequie del pontefice in programma per sabato, il 26 aprile il polo museale di Castel Gandolfo e i Musei Vaticani resteranno chiusi in segno di lutto.

La Cappella Sistina resterà invece chiusa al pubblico a partire da lunedì 28 aprile per permettere l’apertura del Conclave.

Sono inoltre sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis.