Parte la Gardaland Oktoberfest, boom di presenze

Boom di presenze a Gardaland per il weekend di apertura dell’Oktoberfest. Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera animerà il parco di divertimenti, con attrazioni e momenti a tema.

Ad accogliere gli ospiti un nuovo Welcome Show che porterà a Gardaland la rinomata cerimonia di spillatura.

Non mancano poi l’intrattenimento della Kapuziner Bier Band, oltre 40 attrazioni e piatti della tradizione teutonica, accompagnati da ottima birra.

Durante la Gardaland Oktoberfest il parco offre anche un vero e proprio viaggio sensoriale, con percorsi degustativi che attraversano i viali e permettono di assaporare piatti unici pensati appositamente dagli chef del Resort.

Per l’occasione, all’interno del parco, una ‘Beer Experience’ pensata ad hoc per il periodo di Gardaland Oktoberfest propone una selezione di 3 birre in aggiunta alla speciale Gardaland: Birra Messina Vivace, Ichnusa Ambra Limpida e Schmucker Export.

In Piazza Jumanji si potrà inoltre entrare nel cuore dei festeggiamenti, con il corpo di ballo di Gardaland Resort. Qui i visitatori potranno assaporare dei deliziosi menù con ‘Beer&Food Experience’.

Non mancheranno momenti di animazione speciale alle Street Animation e ai Meet & Greet, appositamente tematizzati. E ancora imperdibili l’Oktoberfest Folk Trio e lo spettacolo itinerante Alle Zusammen ... prosit.