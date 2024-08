Presentata in Senato proposta di legge per il turismo termale. Federterme: “Un grande passo”

“Un grande passo, che permetterà di dare nuovo slancio al comparto”. Così Federterme Confindustria sulla presentazione in Senato della proposta di legge quadro del settore termale e del benessere.

Un provvedimento che, secondo l’associazione, servirà anche a “rilanciare il ruolo sanitario del sistema”.

Presentato da un gruppo di senatori che fanno parte dell’Intergruppo parlamentare ‘Amici del Termalismo’, coordinato dagli onorevoli Michelotti e Zucconi, il testo vuole fare dell’Italia un Paese leader nell’ambito del turismo medicale, termale e del benessere facendo leva sulla qualità e potenza curativa delle acque italiane. Tra le linee di intervento inserite nel pacchetto normativo, azioni per rilanciare il comparto e promuoverne la funzione curativa, incentivi per la riqualificazione dei complessi, agevolazioni fiscali per le aziende, nonché l’ampliamento di prestazioni termali erogabili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

Un’altra voce riguarda l’inserimento delle cure termali nella rete dei servizi sanitari e sociosanitari a livello nazionale. Prevista inoltre l’istituzione di un Fondo presso il Mef.

“Il turismo termale, medicale e del benessere è un pilastro per la destagionalizzazione dei flussi e per la crescita dei territori - rimarca Federterme -. Ci auguriamo che alla ripresa del lavori parlamentari il provvedimento venga assegnato alle commissioni nel più breve tempo possibile e che l’iter possa esaurirsi rapidamente”.