Rimini, al via i #RiminiGoodVibes Travel Bootcamp

Da oggi all’11 maggio 2025 arriveranno a Rimini 30 content creator provenienti da tutta Italia per dare vita al #RiminiGoodVibes Travel Bootcamp. Si tratta del progetto di promozione turistica per la destinazione Rimini che è stato voluto da VisitRimini, destination management company che si occupa di informazione, accoglienza, comunicazione e commercializzazione della città - per consolidare il posizionamento di Rimini come destinazione attrattiva per tutto l’anno.

Già realizzato nel 2023 a Torino, dove ha raggiunto 9 milioni di visualizzazioni, più di 2,5 milioni di persone raggiunte e 830 mila interazioni con i contenuti, il format è stato ideato per connettere content creator e destinazioni turistiche.

“Ecco perché - spiega Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini - il progetto #RiminiGoodVibes Travel Bootcamp mira a replicare questo successo e anzi ad ampliarlo. Durante un vero e proprio viaggio formativo, i partecipanti racconteranno l’ospitalità e le esperienze offerte da Rimini e dall’entroterra attraverso i canali social, promuovendo la destinazione con un’attenzione particolare all’offerta turistica 2025, alla sostenibilità, al benessere e alla valorizzazione delle risorse culturali e naturali. Nell’ottica di una proposta turistica più competitiva e integrata tra costa ed entroterra, dopo l’HappyDestination Lab, al via la collaborazione con Visit Romagna nel coinvolgere operatori da tutta la provincia”.

Il progetto si basa su un format originale di Elisa e Luca di @miprendoemiportovia. Dal 2011, quando tra i primi influencer sono sbarcati online, scovano posti insoliti fuori dalle solite mete, e sono diventati nel panorama italiano uno dei migliori blog di viaggi, collaborando con enti del turismo, tour operator e strutture turistiche in progetti di social media sharing in tutto il mondo.

“Questo Travel Bootcamp - aggiunge Cecilia Pedroni, creative & communication director di HappyMinds - sbarca a Rimini con una nuova edizione che rafforza il modello di narrazione sviluppato con la Travel Creator Academy di @miprendoemiportovia: un percorso che forma comunicatori digitali per il turismo e che valorizza l’identità delle destinazioni, costruendo reti tra operatori e stakeholder locali. Un progetto che punta a rendere la comunicazione turistica più autentica, partecipata e sostenibile. Dopo l’esperienza in anteprima dell’HappyDestination Lab, organizzato sempre a Rimini lo scorso ottobre 2024, siamo pronti a raccontare una destinazione che unisce costa ed entroterra, cultura, arte, sport, enogastronomia e business, per essere vissuta 365 giorni l’anno”

L’evento potrà essere seguito su goodvibes.visitrimini.com.