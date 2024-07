Arriva dalla Germania, e più precisamente dal più importante quotidiano tedesco Frankfurter

Allgemeine Zeitung, la conferma di quanto siano consolidati e vivi il legame e l’attrazione tra la riviera romagnola e gli ospiti dalla Germania. La testata ha pubblicato un reportage su Rimini della giornalista Julia Stelzner, che ha deciso di vivere in prima persona una vacanza in alta stagione nella località.

“Quello che rende Rimini attraente - spiega la giornalista nell’articolo - è ciò che la maggior parte delle grandi località turistiche italiane hanno perso: appartiene agli italiani. È un luogo che è rimasto autentico e dove anche in alta stagione si sente parlare italiano”.

Un mix di stili di vita diversi

Un bel endorsement per una delle nostre regine balneari che, spiega la giornalista, è “rimasta giovane nel cuore” e che “si sta ringiovanendo e allo stesso tempo sta riportando in auge i bei tempi andati”. La qualità più bella di Rimini secondo lei è la capacità di far incontrare stili di vita diversi: dai giovani festaioli “nei loro costumi luccicanti” agli ospiti facoltosi del Grand Hotel che ascoltano un concerto di pianoforte in un’atmosfera ovattata, dalle famiglie con bambini, ai runner che fanno sport sul nuovo lungomare da sfilata, senza barriere, senza auto, brulicante di vita anche dopo il tramonto.

“Leggendo il reportage - commenta a Corriere Romagna l’assessore al Turismo Andrea Corsini - si coglie come, per la giornalista della FAZ, Rimini non rinneghi il suo storico passato, pur non adagiandosi sulla sua classica immagine di meta balneare, ma abbia saputo rimanere al passo con i tempi, rispondendo alle nuove istanze di un turismo green, rivolto a ospiti diversi, giovani e famiglie, e sempre con la persona al centro”.

I dati sul turismo straniero, ha aggiunto l’assessore, sono ad oggi molto confortanti “e i tanti appuntamenti sportivi e culturali in programma nella seconda parte dell’estate, assieme ad un meteo stabile, sono gli ottimi auspici per chiudere una stagione partita lentamente, ma che si chiuderà con un deciso segno più”.