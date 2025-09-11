Santanchè: “I dati Bankitalia testimoniano la crescita costante del turismo”

“Il surplus di 3,6 miliardi di euro della bilancia dei pagamenti turistica è la prova concreta di una crescita costante e robusta di un settore vitale per la nostra economia. Le entrate turistiche in aumento e il crescente afflusso di visitatori stranieri, anche nel secondo trimestre del 2025, dimostrano che l’Italia continua a essere una meta privilegiata”.

Ha commentato così il ministro del Turismo Daniela Santanchè i dati diffusi oggi da Bankitalia relativi al secondo trimestre dell’anno, che hanno sancito un aumento delle entrate turistiche (6,5 miliardi), con una crescita del 6,5 per cento, le uscite (2,9 miliardi) hanno avuto un incremento minore, pari al 4,4 per cento.

“Questo successo non è solo un traguardo, ma un incentivo a investire ulteriormente nella valorizzazione delle nostre risorse culturali e naturali, garantendo così un futuro prospero per il turismo e per l’intera Nazione”, ha concluso Santanchè.