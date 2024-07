Il nord ovest della Sardegna registra un giugno in forte crescita rispetto all’anno scorso.

I dati elaborati da Federalberghi-Confcommercio provinciale di Sassari su un campione del 35% di tutte le strutture ricettive alberghiere operanti in provincia indicano che l’indice di riempimento dei posti letto ha toccato l’obiettivo di 64,53% contro il 53,79% dello stesso mese 2023, mentre l’indice di riempimento camere ha toccato quota 72,82% staccando l’omologo dato dell’anno precedente, fermo al 62,23%.

Su Alghero, già regina delle vacanze sarde nel 2023, l’indice di riempimento camere è sopra la media provinciale e arriva al 74,65%, contro il 67,78% dello stesso mese 2023. L’indice di riempimento letti à, come riporta l’Unione Sarda, al 67,69% contro il 61,86% di giugno 2023.

Bene anche il Golfo dell’Asinara, con un indice di riempimento camere intorno al 68% contro il 53% del 2023.

“Il primo mese tipicamente estivo, inequivocabilmente trainato dal prodotto marino balneare - considera il presidente Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari Stefano Visconti - ha fissato occupazioni in fortissima crescita rispetto all’anno precedente, già soddisfacente per il comparto. Un asset prezioso, quello del contesto ambientale, in grado di persuadere sempre più turisti a scegliere la nostra destinazione, nonostante la concorrenza spietata esercitata da mete competitor quali Grecia, Spagna, Nordafrica, Croazia e Albania”.