Trasporto pubblico locale in fermento. E’ stato infatti già proclamato il primo sciopero post vacanze estive, previsto per lunedì 9 settembre.

A Milano i dipendenti Atm potranno fermarsi per 8 ore. Lo stop è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, come riporta Milanotoday.

“La protesta – spiegano i sindacati - interesserà bus, tram e metropolitane. Lo sciopero è stato proclamato per rivendicare il diritto al rinnovo del Ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.

E dopo l’agitazione a livello nazionale, Atm ha già proclamato un secondo sciopero che riguarderà solo l’azienda milanese.

Venerdì 20 settembre, infatti, Al Cobas ha fissato sul calendario uno sciopero del personale del gruppo Atm a Milano. I mezzi (metro, tram e bus) saranno a rischio per 24 ore. Le fasce orarie garantite saranno rese note pochi giorni prima dalla società dei trasporti.

Intanto, il prossimo 6 settembre è in programma uno sciopero del personale di Rfi, impianti e manutenzione infrastrutture. L’agitazione avrà una durata di 24 ore. A rischio per tutto il venerdì, come conseguenza indiretta, la circolazione dei treni in tutta Italia.

Sabato 7 sarà la volta del settore aereo. Diverse compagnie si fermeranno dalle 13 alle 17. L’adesione è già stata confermata da Wizz Air, Ita, ma anche dal personale della società Dussmann service addetto alle pulizie di Linate e Malpensa e dal personale Ags handling di Milano Malpensa.

Domenica 8 braccia incrociate per il personale ferroviario che svolge attività di trasporto passeggeri e merci: stop di 23 ore dalle 3 dell’8 alle 2 del 9 settembre.