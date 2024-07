Per la tassa d’ingresso a Venezia si avvicina l’ora del raddoppio, da 5 a 10 euro. Alla vigilia dell’ultimo giorno del periodo di sperimentazione, previsto per domenica 14 luglio, si è infatti aperto il dibattito in Comune se procedere come da programma, quindi con l’aumento, oppure attendere ancora qualche mese. Ma al momento la Giunta del sindaco Brugnaro sembra orientata verso questa soluzione e starebbe già lavorando alla delibera.

Primo bilancio

Secondo quanto riportato da Repubblica, finora sarebbero già stati due milioni gli euro incassati dall’amministrazione comunale grazie ai 500mila visitatori coinvolti dal provvedimento in questo periodo. Una cifra che al momento avrebbe consentito di rientrare delle spese. E se le polemiche sull’opportunità di far pagare una tassa ai turisti non si sono mai placate, la città sembra avere beneficiato dal nuovo corso, volto ad evitare il sovraffollamento.

“L'obiettivo del contributo d'accesso è rendere la città vivibile, per residenti, lavoratori, studenti e turisti – ha sottolineato il sindaco -. La maggior parte della gente ha capito che vogliamo proteggere la città. È una misura correggibile, migliorabile, però sembra che non abbia dato particolari svantaggi. Nessuno nasconde i problemi e le difficoltà, ma cerchiamo di farcela. Un passo alla volta ce la faremo”.