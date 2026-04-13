La tassa di soggiorno a Venezia è un'imposta obbligatoria per tutti i turisti non residenti che pernottano in strutture ricettive del Comune. Si paga per un massimo di 5 notti consecutive e varia da 0,10 euro a 5 euro per persona a notte, in base al tipo di alloggio, zona e stagione. Il pagamento avviene direttamente presso la struttura ricettiva.
Tariffe tassa di soggiorno Venezia per tipologia di struttura
Le tariffe dell'imposta di soggiorno veneziana sono stabilite dal Comune in base a tre criteri principali: tipologia di struttura ricettiva, zona di ubicazione e stagionalità.
Alberghi (tariffe alta stagione per persona/notte)
1 stella: 1€
2 stelle: 2€
3 stelle e superior: 3,50€
4 stelle e superior: 4,50€
5 stelle e lusso: 5€
Appartamenti e case vacanze
Locazioni turistiche Gruppo 1 (A/1-A/8-A/9): 5€
Locazioni turistiche Gruppo 2 (A/2-A/3-A/6-A/7-A/11): 4€
Locazioni turistiche Gruppo 3 (A/4-A/5): 3€
Case vacanze 2-4 leoni: 2-4€
Bed & Breakfast e strutture alternative
B&B 2-5 leoni: 2-5€ per notte
Campeggi 1-5 stelle: 0,10-0,50€ per notte
Agriturismi: 2€ (0,10€ per strutture all'aperto)
Riduzioni e sconti sulla tassa di soggiorno
Il Comune di Venezia prevede diverse riduzioni sulle tariffe base:
- Strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con esclusione del centro storico, della Giudecca, delle isole di San Servolo, San Clemente, Sacca Sessola e La Certosa: riduzione del 20% (la riduzione per zona di ubicazione non si applica alle Locazioni Turistiche)
- Hotel 5 stelle nelle isole della laguna di Venezia: riduzione del 10%
- Strutture ricettive in Terraferma: 30%
- Giovani tra i 10 e i 16 anni di età (non compiuti): 50%
- Bassa stagione 1-31 gennaio: 30%
Chi è esente dalla tassa di soggiorno veneziana
Sono completamente esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
Bambini sotto i 10 anni (età non compiuta)
Residenti del Comune di Venezia
Persone con disabilità certificate
Accompagnatori di pazienti presso strutture sanitarie locali
Forze dell'ordine e militari in servizio
Autisti e guide turistiche per gruppi di almeno 25 persone
Volontari per eventi comunali
Come si calcola e si paga la tassa
Il calcolo è semplice: numero ospiti × notti di soggiorno × tariffa della struttura. Il pagamento avviene direttamente presso la struttura ricettiva al momento del check-in o check-out. La struttura poi versa l'importo al Comune di Venezia.
Remo Vangelista