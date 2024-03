Trenitalia, dal 24 febbraio il Vialattea Link per raggiungere le Alpi piemontesi

Partirà sabato 24 febbraio un nuovo collegamento intermodale targato Trenitalia per raggiungere le Alpi piemontesi. Si tratta del Vialattea Link, servizio treno + bus che servirà Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx e Claviere.

Con un unico titolo di viaggio sarà possibile viaggiare a bordo dei treni regionali fino alla stazione di Oulx, da dove poi partirà il collegamento in autobus per raggiungere gli impianti del comprensorio sciistico della Vialattea. Ai viaggiatori sarà inoltre garantita una riduzione del 20% su varie tipologie di Skipass (giornaliero, due giorni o 6 giorni).

La stessa soluzione treno + bus sarà poi attivata per il santuario di Oropa. Con il regionale sarà possibile raggiungere la stazione di Biella e da lì proseguire in bus, con un’unica soluzione di viaggio, scegliendo come destinazione finale la località Oropa Santuario.