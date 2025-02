Trento, crescono le presenze turistiche

Anno in positivo per Trento, che ha chiuso i 12 mesi del 2024 con un totale di 1.304.247 presenze turistiche, pari a una crescita dell’1,26% rispetto all’anno precedente.

In totale, gli arrivi sono cresciuti del 4%, arrivando a 497.479; la permanenza media è stata di 2,6 notti.

Secondo i dati dell’Azienda di promozione turistica, ripresi da ansa.it, le presenze sono distribuite al 70% su Trento, per il 20% Bondone e per il 10% sull’Altopiano di Pinè. Per quanto riguarda i bacini di provenienza, dopo i turisti italiani (saldamente al primo posto) figurano quelli tedeschi, cechi, polacchi, austriaci e statunitensi.

Il mese più gettonato resta agosto, seguito da luglio e da dicembre. L’inverno ha fatto registrare le perfomance migliori, con un aumento del 5% degli arrivi e del 15% delle presenze. Cresciuta dunque anche la permanenza media, che passa da 2,43 a 2,68 notti.