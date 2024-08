Ultimo weekend da bollino rosso per il rientro dalle vacanze. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha dunque annunciato il bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, e poi domani, sabato 31 agosto, ma in particolare per l’intera giornata di domenica 1° settembre: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna al Nord, e dai confini di Stato. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 31 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 1° settembre dalle 7.00 alle 22.00.

Per consentire la fluidità del traffico Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1278). La società del Gruppo FS raccomanda i viaggiatori di seguire una serie di accortezze, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua, controllare il veicolo - in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua - e consultare il meteo.