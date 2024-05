L’isola di Santo Spirito, nella laguna veneziana, è in vendita per 9 milioni di euro. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, potrebbe suscitare l’interesse degli investitori immobiliari a caccia di occasioni nel nostro Paese.

Santo Spirito non è lontana dall’isola di Poveglia ed è vicinissima alle due più grandi San Clemente e isola delle Rose, oggi sede degli hotel San Clemente Palace Kempinski Venice e Jw Marriott Venice Resort.

L’asta per le offerte irrevocabili d’acquisto è già aperta e gli eventuali acquirenti hanno tempo fino al 25 giugno per farsi avanti.

La storia dell’isola è antica: a Santo Spirito hanno vissuto religiosi fino a che Napoleone diede l’isola alla Marina e ne fece un presidio militare. Durante la seconda guerra mondiale è diventata una polveriera per poi finire abbandonata ma non dimenticata.

Il mandato per la vendita è stato attribuito a Quimmo Agency di Faenza per conto della Poveglia Srl, la società padovana in liquidazione volontaria che tra il 2002 e il 2003 aveva comperato per 350 mila euro l’isola dal Demanio militare.

Il primo tentativo di cessione risale al 2011. Allora le destinazioni d’uso ammesse erano il residenziale, il ricettivo, l’alberghiero e il direzionale. Sul piatto c’era quindi anche l’ipotesi di trasformare il lotto in un prestigioso albergo dopo un interventosu ciò che restava del vecchio convento. Nel 2014, il Piano di recupero per cui la società padovana ha ricevuto il nulla osta dal Comune di Venezia ha aperto la possibilità di realizzare sull’isola un complesso residenziale con l’insediamento di quasi 150 persone. Opportunità che, dopo dieci anni, è compresa nell’attuale offerta di vendita. Era prevista la ristrutturazione di un bunker, la ricostruzione degli edifici preottocenteschi, il restauro dei sei edifici rimasti e altri interventi minor.

L’annuncio online fa inoltre riferimento alla costruzione di ‘reti tecnologiche, percorsi e approdi sia per la parte privata sia per quella pubblica. Infine, il Piano di Assetto del Territorio prevede la creazione di una darsena per i futuri abitanti dell’isola’.