Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, in aumento i turisti europei

Exploit di visitatori a Vicolungo The Style Outlets che, nel primo weekend di saldi, ha registrato un incremento di 26 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Alto l’apporto della clientela internazionale: “Non vedevamo un numero così elevato di persone nel primo fine settimana di saldi da anni, forse dal 2016 - sottolinea Marco Cicchetti, Center manager di Vicolungo The Style Outlets -. Un buon contributo è arrivato anche dai turisti europei, soprattutto dal Nord Europa, che hanno scelto di visitare il nostro outlet per l’importante offerta di brand di moda e sport premium e la migliorata offerta di ristorazione. Infatti, per vivere al meglio l’esperienza di shopping e permettere ai clienti di cenare nel nostro centro abbiamo aumentato le nostre ore di apertura al pubblico per il primo weekend di saldi, e continueremo a farlo anche per i prossimi weekend di luglio”.

Bene anche l’affluenza nell’outlet di Castel Guelfo, in provincia di Bologna, che ha raggiunto un +9% rispetto allo scorso anno. Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets contano rispettivamente 150 e 110 boutique e fanno parte del portfolio di gestione di Neinver. I saldi continueranno fino al 28 agosto.