Il turismo cerca 337mila addetti per la primavera

Il travel italiano continua a fare i conti con la carenza di personale. Secondo i dati diffusi da Excelsior, le assunzioni cresceranno questa primavera del 12,7%, arrivando a 337mila ingressi.

Un dato, come sottolinea ilsole24ore.com, dovuto all’aumento della domanda internazionale. Tuttavia, continuano le problematiche legate alla carenza di personale, anche a fronte di offerte di lavoro del tutto regolari, come evidenzia ancora il sito del quotidiano finanziario, soprattutto per mansioni di media specializzazione come personale di sala e di cucina, receptionist, banconisti e bagnini.