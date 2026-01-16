Personale e formazione: le richieste dell’hotellerie alla politica

Politiche del personale innovative e una scuola di formazione all’altezza di quella di Losanna, per compensare la carenza di impiegati qualificati. Sono queste alcune delle richieste emerse dalla discussione tra Governo e rappresentanti del mondo del turismo, riuniti sul tema di come migliorare la qualità dell’accoglienza in Italia durante il convegno ‘Visione Turismo’ al Senato.

È la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri, a farsi portavoce delle richieste del comparto: “Dobbiamo far diventare attrattiva verso i giovani la carriera alberghiera. Bisogna creare prospettive e valore sociale”. Stipendi mediocri, alloggi spesso fatiscenti e una carenza formativa che ora è diventata gap occupazionale.

Per fare un esempio, l’École d’hotellerie di Losanna diploma ogni anno circa 750 studenti, mentre in Italia meno della metà e suddivisi in più accademie.

“Dobbiamo creare una scuola d’eccellenza italiana, o potenziare quelle che ci sono. Il problema è che per farlo ci vuole tempo, quindi nel frattempo dobbiamo andare avanti con i corsi di formazione”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ricordato come già dal prossimo anno scolastico sono previsti fondi in aumento per la formazione turistica, con 220 milioni di euro per gli istituti alberghi e 183 per quelli agrari e turistici. “Saranno inoltre 164 gli istituti scolastici che applicheranno la riforma del 4+2, che permetterà l’immissione nel mondo del lavoro di giovani formati, ma con un anno di anticipo”, ha annunciato il ministro.

E mentre Aldo Melpignano, ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, candida la Puglia come sede della futura scuola di eccellenza italiana, per provare a rendere attrattiva la vita lavorativa alberghiera alle nuove generazioni, Confindustria non mette limiti alle proposte.

Così dopo i commissariati e gli ospedali in tv “stiamo pensando di sostenere una fiction ambientata in un albergo” ha concluso Fabri.