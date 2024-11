Oceania Cruises svela la seconda serie della sua Collection of Voyages del 2026, con 60 nuovi itinerari tra cui 17 Grand Voyages, nei Caraibi, in Asia, in Africa, nel Mediterraneo e nel Nord Europa, a bordo di tre delle navi più piccole di Oceania Cruises, Nautica, Regatta e Sirena, che trasportano solo 670 ospiti ciascuna.

“La collezione di crociere dà ai nostri ospiti il lusso della scelta: da una crociera di andata e ritorno di sette giorni da Miami che naviga nei Caraibi a bordo di Nautica, a un'avventura epica di 69 giorni che attraversa più continenti navigando da Istanbul a Singapore a bordo di Sirena - spiega Frank A. Del Rio, presidente di Oceania Cruises -. Grazie alle loro dimensioni da boutique, Nautica, Regatta e Sirena possono accedere a porti di scalo che non sono accessibili a imbarcazioni più grandi, offrendo ai nostri ospiti che hanno viaggiato molto l’opportunità di scoprire nuove destinazioni”.

Le navi di Oceania Cruises trascorrono tra il 30 e il 50% di tempo in più in ogni porto rispetto alle compagnie di crociere, inclusi molti pernottamenti, per incoraggiare un'esplorazione approfondita. Una volta sbarcati, gli ospiti possono scegliere tra centinaia di escursioni in ogni porto di scalo, che soddisfano una vasta gamma di interessi, tra cui cibo, vino, storia, architettura e cultura locale.