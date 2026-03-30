Alta Austria, regione da scoprire per il mercato italiano

Per esplorare la cultura digitale, bisogna puntare in direzione Alta Austria, a Linz, Unesco City of Media Arts. “La nostra regione è ancora poco conosciuta dal pubblico italiano - ha spiegato durante il Travel Trade Summit Linz 2026 Andreas Winkelhofer, direttore generale Oberösterreich Tourismus - dal momento che nel 2025 ha registrato circa 34.400 arrivi dall’Italia e quasi 67mila pernottamenti. L’immagine di Linz come città industriale ha inciso nell’immaginario, ma grazie al lancio di poli innovativi come l’Ars Electronica Center, il Festival Ars Electronica ogni settembre, o la Tabakfabrik, siamo oggi uno dei futurelab d’Europa”.

Sulla spinta del 30° anniversario dell’Ars Electronica Center nel 2026, così come della sua mostra sull’IA “Future begins - Negotiating Humanity”, la regione punta a intercettare le esigenze sia del pubblico più giovane che di quello più ‘tradizionale’.